Vico Equense calcio, primo acquisto Granato e confermato D’Addio

Si lavora sodo dentro e fuori dal campo in casa Vico Equense. A Massaquano la squadra continua a sudare agli ordini di mister Spano e dei suoi collaboratori (tra i quali il preparatore dei portieri De Simone) mentre il club continua la ricerca degli elementi chiamati a rinforzare l’organico. Il primo innesto è l’attaccante Roberto Granato, classe ’97 lo scorso anno forza alla Pompeiana ed autore di dieci reti in campionato, una delle quali – per altro molto bella – proprio contro il Vico Equense.

PARLA STAIANO. Granato suda già da un paio di giorni con i nuovi compagni (ieri 1-1 in partitella con reti di Imperato e De Simone) ed è stato accolto bene da Staiano e compagni. A proposito, Davide Staiano (vedi foto), classe ’94, è tra gli uomini di maggiore esperienza a disposizione di Spano. Cresciuto nella Juve Stabia, il terzino sinistro di Vico è arrivato fino alla Berretti prima di iniziare il percorso in D con Brindisi e Agropoli (due anni) per poi trasferirsi a Positano e fare ritorno a casa.

[21:27, 8/8/2018] +39 339 602 6351: “È bellissimo che l’ossatura della squadra sia composta da ragazzi del posto – dice Staiano, nato nella frazione di Fornacelle – ed inoltre rappresenta anche un vantaggio perché ci conosciamo bene, giochiamo insieme da un po’ e sappiamo cosa ci chiede l’allenatore”. Anche per questo Staiano appare fiducioso per la stagione che è appena cominciata: “Sarà un campionato impegnativo, molti calciatori di valore scendono in Promozione per svariate ragioni. Qui però il club si sta strutturando molto bene, c’è grande organizzazione e voglia di migliorarsi. Io metterò tutta la mia grinta, la mia corsa e i miei cross per aiutare la squadra e soprattutto i compagni d’attacco ad andare in rete”.

Nei primi giorni di lavoro a Massaquano è stato tra i più brillanti e da ieri si è unito anche formalmente al Vico Equense 1958: Pasquale D’Addio, classe 1999, sarà ancora a disposizione di mister Spano. Il mancino vicano, che può ricoprire diversi ruoli viste le sue doti tecniche, è stato per anni in forza al settore giovanile del Napoli. Con la Primavera azzurra ha giocato sia in campionato sia nella prestigiosa Youth League (tre presenze contro Benfica, Besiktas e Dinamo Kiev). Adesso Daddio – vedi foto – riparte dalla squadra della sua città e da un gruppo cui è particolarmente legato già dalla scorsa stagione. Darà il suo contributo in un campionato che si annuncia molto competitivo. Il girone nel quale è stato inserito il Vico Equense, infatti, ospita diverse compagini storiche del calcio campano: “Ci sarà da lottare – chiarisce l’allenatore Tommaso Spano – perché il nostro raggruppamento è tradizionalmente duro.