Vico Equense black out a Moiano da ieri sera a stamattina. Enel e Comune sotto accusa, ma nessuno parla. Manca la corrente elettrica in piena estate con tanti ristoranti e attività al lavoro nel cuore dei Monti Lattari a Vico Equense rifugio per la sua frescura dalla costa di Sorrento , ma da ieri sera è mancata l’energia elettrica senza spiegazioni. Danni di tutti i tipi ovviamente, ma anche per il quotidiano per le famiglie e la riparazione di non si sa ancora . Intanto le bollette vogliono che vengono pagate subito.