Vico Equense, barca contro gommone: ferita gravemente 22enne di Sant’Agnello

Scontro tra imbarcazioni nella giornata di ieri a Vico Equense. Un gommone di 8 metri con a bordo tre uomini di Castellammare di Stabia si è scontrato abbastanza violentemente contro una barca di legno grande la metà con a bordo un ragazzo di Castellammare e una ragazza di Sant’Agnello. Sul posto sono intervenuti celermente gli uomini della Capitaneria di Porto di Castellammare.

Nell’impatto, dopo il quale la barca in legno si è totalmente capovolta, ha avuto la peggio la 22enne di Sant’Agnello: questa ha riportato delle ferite per le quali è stato necessario il trasporto urgente presso l’ospedale di Sorrento; qui è stata operata e le è stata asportata la milza. Per le altre persone coinvolte non ci sono state grosse conseguenze fisiche.

L’Autorità giudiziaria ha subito sequestrato le due imbarcazioni e ora stanno indagando gli uomini della Capitaneria di Porto per comprendere al meglio la dinamica dell’incidente.