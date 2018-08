Vico Equense. “Aspettanno ‘O Tiempo”, James Senese in città

Vico Equense. Continua la programmazione della rassegna di eventi estivi, organizzata dall’assessorato al Turismo del Comune di Vico Equense. Domenica 26 agosto alle ore 21:00 James Senese sarà in concerto nel chiostro della Santissima Trinità e Paradiso.

Il sassofonista e cantante è reduce da un lunghissimo tour che lo ha visto presente con duecento concerti in tre anni. In giro per l’Italia e l’Europa per promozionare O’ Sanghe (Ala Bianca/Warner), album uscito nel 2016 e vincitore della Targa Tenco nel 2016, l’instancabile artista partenopeo nel 2018 festeggia i 50 anni di carriera con un doppio album dal vivo dal titolo Aspettanno ‘O Tiempo.

Una raccolta che contiene i suoi grandi successi più due inediti (lo strumentale “Route 66” e “L’America”, quest’ultimo scritto da Edoardo Bennato per James, e una rilettura di “Manha de Carnaval” di Astrud Gilberto e Herb Otha, qui intitolata “Dint’ ‘o core”) e registrato durante il tour invernale scorso.

Testimone e protagonista assoluto di uno spaccato della musica napoletana, intriso innanzitutto di innovazione, e che ancora fa scuola, ha legato il suo inimitabile suono, oltre che ai Napoli Centrale e agli Showmen, ovviamente a Pino Daniele, di cui è stato suono autentico e struggente. Lo scorso 7 giugno infatti è stato tra i protagonisti “Pino è”, il concerto per ricordare Pino Daniele allo Stadio San Paolo di Napoli. Il 1° luglio si è esibito, invece, a Pescara.

Saranno presenti in scaletta, tanti i brani cari ai suoi fan e che hanno segnato le tappe fondamentali della carriera di un artista, che a distanza di cinquant’anni continua a stupire ed emozionare con il suo inconfondibile groove. La formazione attuale dei Napoli Centrale vede James Senese alla voce e sax, Ernesto Vitolo alle tastiere, Gigi De Rienzo al basso e Agostino Marangolo alla batteria. Questa è anche la band che ha registrato Nero a metà di Pino Daniele, forse il disco più famoso dello scomparso artista napoletano.

Per info e prenotazioni: Teatro Mio – telefono 0818016709 – 3336353444. Il costo del biglietto è di 7 euro.