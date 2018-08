Vico Equense, Arola  è la “Sagra del Riavulillo” VIDEO

Al via la festa tanto attesa a Vico Equense, Arola è la “Sagra del Riavulillo”, in programma da ieri, domenica 5 a martedì a 7 agosto 2018, per celebrare il diavoletto sui carboni ardenti che infiamma i palati dei curiosi e degli appassionati delle tradizioni popolari.

Il riavulillo (in italiano “diavoletto”) è un piccolo caciocavallo di pasta filata, lavorato a mano e farcito con olive nere, olio di oliva e peperoncino tritato, sottoposto ad un trattamento di affumicatura.

Il peperoncino piccante unito alle olive e al formaggio esaltano il palato ancor di più se innaffiati da un buon bicchiere di vino.

Può essere un gustoso antipasto un saporito secondo piatto e va servito caldo e filante, alla brace, al forno o al cartoccio.

Nel corso dell’evento, organizzato dall’Associazione “Gli Amici del Riavulillo”, ci saranno numerosi stand aperti al pubblico a partire dalle ore 20.00, così come gli intrattenimenti musicali che allieteranno le serate.