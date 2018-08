Vico Equense, Andrea Buonocore non molla e si affida a Madre Teresa di Calcutta

Vico Equense, Andrea Buonocore non molla.. Nessun commento alle accuse cadute addosso all’amministrazione dopo le dimissioni di Daniela Gianna, anche dall’ex assessore Del Pezzo, ma affida ad un post con Madre Teresa di Calcutta l’unica esternazione pubblica che possa richiamare in qualche modo questi giorni di fuoco.

Manovra per farlo cadere di Gennaro Cinque?

E’ questa l’ipotesi che gira, in questo modo Gennaro potrebbe tornare a fare il sindaco godendo ancora di una sua forza elettorale consistente. Ma noi riteniamo che l’ipotesi sia poco credibile, non gli conviene non far terminare il mandato secondo noi, anche perchè potrebbe voler provare a candidarsi in Regione Campania ed ha molti interessi che cura meglio da assessore più defilato rispetto a un sindaco.

Evasori eccellenti protetti?

Queste le accuse che piovono addosso. Ma rimangono inconsistenti, la politica, si sa, è fatta di interessi e a volte vengono rappresentati dai poteri forti, in tutti i comuni. Ma se vengono allo scoperto c’è poco da fare, la stessa accusa la si potrebbe fare ovunque. Ci sono evasori eccellenti e quali sono? Perchè non vengono divulgati in qualche modo? Intanto nessuno ha risposto a queste accuse ne alla proposta di esternalizzare il servizio riscossione tributi, cosa che voleva anche Vicoinvolgiamo che ha difeso l’assessore Gianna

Nuovo assessore

Al momento non conviene nominarlo, bisogna far “assestare” il quadro politico e Buonocore che è un politico navigato lo sa bene. Si trattiene a se la delega al Bilancio , che ha già avuto con Migliaccio sindaco, e poi si vedrà. Forse un tecnico, intanto cosi guadagna tempo prezioso e fa raffreddare il clima politico.