Vico Equense ancora mare sporco a Seiano sotto i riflettori Rivo d’Arco e Punta Grandelle. Ancora chiazze scure a mare in Penisola Sorrentina, a Rivo d’Arco sarebbe il caso di fare dei controlli. Ma ci segnalano problemi in quasi tutti i valloni della Penisola Sorrentina sulla costa di Sorrento , qualcuno , anche in questi giorni, ha visto anche una strada chiazza fuori il depuratore di Punta Gradelle ma non sappiamo se la mega opera della Regione Campania abbia problemi o ci sia altro in coincidenza il video di Seiano è stato inviato a Positanonews oggi quello di Punta Gradelle qualche giorno fa