Vico Equense. Ebbene sì, sono passati quarant’anni dal momento in cui l’ascetico e segaligno padre Salvatore Longi ebbe l’idea di invitare le donne vicane a offrire i propri lavori per una lotteria in favore delle popolazioni bisognose del terzo mondo.

In questi quarant’anni si sono succeduti il volto barbuto e buono di don Gennarino Somma, l’impeto ciclonico di don Fabio, la pacata e costante disponibilità di don Ciro, tutti pastori che hanno guidato ed incanalato l’impeto e l’entusiasmo di tutte quelle signore che hanno sposato fin dall’inizio la causa della solidarietà.

In occasione di un anniversario così importante si fanno gli auguri e gli auguri sono proprio per tutte queste mani operose, che nel corso di questi decenni hanno tagliato, cucito, ricamato; sono per tutti coloro che non si sono mai stancati di chiedere, accettando con garbo e sorriso rifiuti e porte sbattute in faccia; sono per chi e sono tante, continuano a vedere da un posto diverso l’affaccendarsi operoso di figlie, nipoti e amiche; sono per coloro che non sono mai chiesti perché si dovesse dare, ma hanno offerto la propria opera convinti che, come diceva Madre Teresa di Calcutta “quel che facciamo non è che una goccia nell’oceano, ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe”.

I volti sorridenti delle signore del Laboratorio Missionario vi aspettano anche quest’anno, in questa scadenza per loro così importante, perché anche voi possiate immettere nell’oceano la vostra goccia; sono volti con rughe ed acciacchi, perché purtroppo questa è la legge inesorabile del tempo, ma il fuoco interiore e la voglia di spendersi per gli altri, questi non invecchiano mai…

Sabato 25 Agosto: Messa delle ore 19,30 e subito dopo momento di festa.

Domenica 26 Agosto dopo la Messa delle ore 19,30 estrazione dei premi della Lotteria Missionaria.

Auguri Laboratorio Missionario di San Ciro, ma l’avventura continua…