Vico Equense. La prefettura di Napoli ha accolto la richiesta del Comune di Vico Equense, dopo una lunga raccolta firme che ha avuto come primo firmatario il pediatra e politico Paolo (Siani ndr.) di intitolare l’area antistante la nuova sede del Municipio, conosciuta come il Mercato, a Giancarlo Siani, giornalista napoletano de Il Mattino assassinato il 23 settembre 1985, e anche Google Maps si adegua e cambia il nome.

L’inaugurazione ufficiale del piazzale avverrà il prossimo 21 settembre, con una solenne cerimonia. L’automobile Mehari, sulla quale i killer trucidarono il giornalista, verrà ospitata da lunedì 17 a venerdì 21 a Vico Equense, periodo nel quale sono previste iniziative di conoscenza e sensibilizzazione sul lavoro e il sacrificio del giornalista vittima della camorra e anche per ricordare la sua “appartenenza” a Vico Equense, dove ha vissuto i suoi momenti più belli della sua vita, quelli con la fidanzata di allora, Daniela Rossignaud, parte della famiglia di proprietari di un famoso Hotel del centro cittadino, proprio adiacente il piazzale, dove una volta era ubicata una pompa di benzina con annessa area parcheggio, dove per l’appunto Giancarlo parcheggiava la sua automobile.

Un ragazzo che tutti ricordiamo col suo sorriso migliore, l’aria sbarazzina su quella Mehari diventata simbolo di una morte crudele e ingiusta. Giancarlo Siani ha pagato con la vita la sua voglia di raccontare la verità. Il suo sacrificio, però, non è stato vano perché è diventato un simbolo positivo soprattutto per tanti ragazzi come me che nemmeno l’hanno conosciuto.

“Google maps è realmente efficiente. – afferma l’architetto Antonio Irlando, giornalista e cognato della compianta Daniela (fidanzata di Giancarlo) – Segnalammo, con allegata documentazione, il cambio di nome della piazza antistante il Comune di Vico Equense per iniziativa dell’Amministrazione del Sindaco Andrea Buonocore. Ieri ho scoperto che il cambio è stato riportato in mappa!

Giancarlo Siani è tornato e rimarrà a Vico Equense! Il 21 settembre (due giorni prima della ricorrenza della sua uccisione di camorra) la cerimonia ufficiale dell’intitolazione. Giancarlo ritornerà a bordo della sua Mehari da lunedì 17. Una settimana di festa e testimonianza – conclude l’architetto – lo accoglierà nella “sua” Vico Equense.