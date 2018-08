Via libera ai militari negli ospedali contro le aggressioni ai medici, individuate le strutture a rischio tra cui il Cardarelli di Napoli

09/08/2018 – Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl del ministro della Salute Giulia Grillo che introduce un’aggravante per l’aggressione al personale sanitario durante l’esercizio delle funzioni. Nell’articolo 61 del codice penale si preciserà che l’aggravante riguarderà la violenza ma anche solo la minaccia a medici e infermieri. Istituito anche un osservatorio anti-violenza. «I ripetuti, ormai continui episodi di aggressioni e minacce in corsia, nei pronto soccorso e negli ambulatori, non possono più essere tollerati. E faremo di tutto per proteggere chi si prende cura di noi con tanto sacrificio», dichiara il ministro Grillo.Militari e polizia davanti agli ospedali a rischio. È da settimane che al ministero della Salute si lavora per mettere a punto il testo del ddl. Individuati anche i tre grandi ospedali a rischio, dove le aggressioni sono all’ordine del giorno, anzi della settimana: il Civico di Palermo, il Vittorio Emanuele di Catania e il Cardarelli di Napoli. (Rassegna stampa – Fonte Salernonotizie)