Il vescovo di Sulmona Mons. Michele Fusco ricorda Andrea De Crescenzo

La dipartita di Andrea De Crescenzo, conosciuto da tutti in Costa d’Amalfi come “Papariello”, ha ha colpito anche il Vescovo di Sulmona-Valva, Mons. Michele Fusco. Attraverso Facebook, il vescovo ricorda con affetto Andrea, che è stato anche un suo parrocchiano, durante il periodo amalfitano come sacerdote della Cattedrale di Sant’Andrea Apostolo:

Ciao Andrea, si sentirà la tua assenza ad Amalfi e in Costiera. Sono certo che ora potrai rallegrare tutto il Paradiso, da Sant’Andrea alla Madonna… Fai il bravo