Vergogna a Ibiza. Ad un gruppo di ragazzi viene negato l’accesso ad un locale perché napoletani

E’ purtroppo vero che i pregiudizi sono duri a morire e, nonostante siamo nel 2018, ci sono dei luoghi comuni che continuano a condizionare il rapporto tra le persone. L’episodio che stiamo per descrivervi è accaduto ad Ibiza, una località in cui tutto ti aspetti tranne che trovare delle mentalità chiuse ed “ignoranti”. E invece è proprio quello che è accaduto ed a farne le spese è stato un gruppo di ragazzi napoletani che si trovavano lì in vacanza e che avevano deciso di trascorrere la serata in un noto locale pubblico della zona. Ma hanno dovuto cambiare i loro programmi perché, quando dal controllo dei documenti si è venuto a sapere della loro provenienza dal capoluogo campano, non è stato loro consentito l’accesso e sono stati immediatamente allontanati. Una decisione ingiustificata poiché i ragazzi non avevano posto in essere alcun tipo di comportamento particolare, la loro unica “colpa” era quella di essere napoletani. I ragazzi si sono sentiti umiliati e mortificati, anche perché le altre persone presenti hanno cominciato a guardarli con sospetto non sapendo il vero motivo del loro allontanamento. Secondo una ragazza del gruppo l’ordine di servizio era proprio quello di non far entrare nel locale i turisti napoletani perché giudicati pericolosi e malfamati. Viene da dire che ad Ibiza, invece di allontanare i napoletani, dovrebbero imparare qualcosa da loro, ad esempio l’accoglienza e la cordialità.