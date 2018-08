Valico di Chiunsi – auto in fiamme traffico in tilt, bloccata anche auto di Fiorella Mannoia .Nella serata di venerdi 17, poco prima delle 19 un’auto è andata a fuoco sulla Strada Provinciale Chiunzi-Corbara, nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino, a un chilometro circa dal Valico di Chiunzi. Si è trattato di una peugeot 206 e l’occupante, proveniente da Maiori, avrebbero fatto in tempo ad abbandonare la sua autovettura non appena resosi conto che le fiamme, che fuoriuscite dal cofano, stavano avvolgendo l’auto, grazie alla segnalazione di un altro automobilista in transito. Inevitabilmente il traffico si è bloccato in entrambe le direzioni, con code lunghe oltre due chilometri.Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore, coordinati dal Capo Reparto Antonio Della Porta, per le operazioni di spegnimento, bloccata anche l’auto su cui viaggiava la cantante Fiorella Mannoia diretta a Maiori per l’esibizione.

La situazione è tornata alla normalità verso le 20