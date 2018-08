Valentina Pistoia, uno chef internazionale allo Zeffiro Sereno

È arrivata in costiera amalfitana per qualche giorno di riposo lontana da fornelli e cibi da trasformare ma Valentina Pistoia non è passata inosservata. Con il gozzo di alcuni amici si è fermata a mangiare sulla spiaggia della Vite al confine tra Amalfi e Conca dei Marini. Allo Zeffiro Sereno si è concessa un antipasto e un trancio di ricciola: “Ho anche assaggiato dei deliziosi spaghetti alle vongole e gli scialatielli alle zucchine. Sublimi, piatti che probabilmente proverò a riproporre tra Roma in Piazza Del Fico, Londra e New York. Devo però capire meglio la preparazione perché il gusto era unico, leggero ma intenso. Ho cucinato anche per Denzel Washington, De Niro, Ruper Everett e Scarlett Johansson, mi piacerebbe riportare in tavola alcuni dei sapori che ho incontrato in questo viaggio magico” Chef Pistoia incontrerà in Costiera anche qualche piccolo produttore di limoncello. “Artigianale, però. Perché i sapori veri vanno conservati ed esaltati. Dovrò forzatamente ritornare allo Zeffiro per provare la tanto decantata parmigiana di melanzane. Quando ci sono andata era terminata…”.