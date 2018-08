L’ultimo weekend prima di Ferragosto fa ben sperare: bel tempo e tanto caldo su tutta Italia, ma il rischio di temporali sarà molto frequente e sempre dietro l’angolo.

Questa estate 2018 l’alito rovente africano fatica ad estendersi con decisione anche sull’Italia, se non in modo del tutto provvisorio. Le continue infiltrazioni instabili Atlantiche mantengono difatti a debita distanza il mostro africano, anche se le temperature sono tutt’altro che fresche, dato che viviamo in una costante anomalia positiva. Nemmeno la prevista ondata africana non sarà degna di essere ricordata negli annali, come quelle degli anni passati, perché bloccata da piove improvvise solo in alcune parti dell’Italia.