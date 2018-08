Positano, Costiera amalfitana . Una bella notizia per la Città Verticale che chiude in positivo la serata , la fornisce Angelica D’Urso

“Un nuovo gioiello per il comune, ancor più con questa tela che è di un positanese, Giuseppe di Lieto, papà di Antonio Di Lieto, che dopo tanti anni ritorna nella sua terra grazie a Jacopo Ivan Buffa e alla sua famiglia che hanno voluto fortemente donarlo al Comune di Positano. Questo quadro sarà il primo ad arricchire i nuovi uffici comunali…. Un grazie anche a Gerardo Rega e Mario Mastro (ma solo per Luigi) per averlo fatto arrivare fino a qui.”

Vedere le opere di Di Lieto ci emoziona sempre , le troviamo sempre nei luoghi più belli dal Cilento a New York, non poteva non essere qui nella nostra cittadina e nel bellissimo nuovo edificio , realizzato dalla ditta Romano , che verrà inaugurato a breve