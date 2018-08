Un FERRAGOSTO di tempesta, violente mareggiate in costiera amalfitana

Il maltempo che si sta abbattendo in queste ore anche sul Salernitano sta facendo i suoi danni soprattutto nella zona della Costiera Amalfitana interessata da violente e spettacolari mareggiate. I comuni maggiormente colpiti sono Positano, Maiori e Minori. A Positano le onde hanno raggiunto la spiaggia grande portando con sé pezzi di legname e detriti, oltre a materiale edile di un cantiere presente sul posto per lavori. Già dalla mattinata si è cercato di mettere in sicurezza le barche per evitare che il mare potesse risucchiarle.