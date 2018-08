Un buon rodaggio tra Sorrento e Vico Equense

Non si è giocato in coppa per il Lutto Nazionale ma nell’amichevole entrambe hanno dato dei buoni segnali

Sorrento – Non si è giocato in coppa per il Lutto Nazionale ma l’amichevole tra Sorrento e Vico Equense è stato un buon rodaggio ed entrambe hanno dato dei buoni segnali con il risultato finale che è stato 3-0.

Tutte e due uscivano da giorni duri di allenamenti, il caldo ha fatto la sua parte ma non ha intaccato una gara che in qualche momento si è rivelata vivace, ed a tratti non è sembrata un’amichevole ma un derby vero e proprio, ma nel rispetto del fair play.

Mister Guarracino ha provato tutto l’organico con il solito collaudato modulo del 3-5-2, nessuno si è sottratto al proprio dovere anche se in qualche fase non è stato al top, certo e che siamo solo all’inizio della stagione ed il lavoro svolto nel ritiro nuscano si fa sentire. Ma da quel che si è visto al campo Italia sembra che il gruppo lo stia smaltendo un po’ alla volta. Si sono visti buoni fraseggi con delle efficaci aperture dalle vie centrali per quelle laterali dalle quali partivano palloni insidiosi, spesso messi in corner. Si è visto qualche buon attaccare lo spazio e ben inserirsi, qualche intesa non è ben coagulata ma il tempo ci sarà per farlo, così come l’essere più calmi in area e senza essere in ansia nella conclusione, che sono anche venute pericolosamente e finalizzate in tre occasioni. Qualcosa non ha girato come voleva mister Guarracino ma il test è andato in porto così come in qualche fase l’azione si è cercata di velocizzarla.

Da parte sua il Vico Equense che parteciperà al campionato di Promozione, non si è fatto pregare soprattutto quando doveva marcare senza preamboli, specie nella sua metà campo che in qualche caso la chiudeva a riccio, ma però veniva spesso beccato sulle fasce. Ancora bisogna fare una buona amalgama poiché il puzzle lo si è completati da poco ed i pezzi stanno andando al loro posto giorno dopo giorno, sotto la giuda di mister Spano. La grinta e la voglia c’è e lo si è visto in quelle volte che i biancazzurri si sono messi in moto costruendo qualche buona azione ma non ben finalizzata. Ma le si è viste anche nell’impegno messo nel pressing sull’avversario.

Si sono viste indicazioni positive per mister Spano, che ha schierato tutti i giovani calciatori vicani che hanno sostenuto queste prime sedute con grande impegno ma il Vico ha fatto bella figura dimostrando di avere in organico tanti ragazzi che potranno ben figurare in Promozione. Ora si cercherà puntellare l’organico con gli elementi necessari per renderlo ancor più competitivo.

Ritornando al Sorrento ora resta solo il debutto in coppa, e bisognerà vedere quando sarà recuperata la gara casalinga contro l’Ercolanese, ma intanto, con ogni probabilità, lunedì 19 agosto potrebbero essere varati i gironi del campionato, come fu emanato nel comunicato della Lega.

GISPA