“Zitti e muti”. Sarà l’ora notturna quando abbiamo letto questo editoriale su Il Mattino di Salerno di Guido Panico ma questa è stata la nostra impressione. La Regione Campania ha deciso di fare i tunnel e non rompete le scatole! Insomma prima ancora che qualcuno faccia protesta, qualcuno si aspetta la protesta.

Massimo rispetto per Guido Panico, che non abbiamo il piacere di conoscere, come lui sicuramente non conoscerà noi, ma la sua riflessione ci sconcerta.

I tunnel aiutano il turismo?

Cioè , fatemi capire, più tunnel mettiamo e più turismo c’è in Costiera amalfitana o cosa?

In attesa di comprendere l’arcano e considerato che proprio di fronte a noi abbiamo l’esempio del Tunnel di Seiano a Vico Equense che il turismo a Sorrento non lo ha certo aiutato, nonostante i costi enormi, triplicati, come i tempi di realizzazione, anzi a Sorrento il traffico è aumentato, vogliamo ribadire un concetto.

Noi di Positanonews non siamo contro a “priori” , se si riferisce a noi perchè al momento siamo l’unico giornale che ha espresso perplessità e abbiamo anche spiegato perchè, non perchè siamo i “ricorsisti” , ma perchè vorremmo democraticamente sapere in concreto cosa si vuole fare sulla nostra testa.

Vorremmo che le istituzioni facessero conoscere i progetti alla cittadinanza in dettaglio prima e non a cose fatte. Dunque democrazia partecipata, perlomeno consapevole, di quello che sarà il nostro futuro.

Ma , invece no, neanche una parola. Ovviamente il messaggio è “state zitti e muti” noi sappiamo cosa facciamo, cosa?

Ne vogliamo parlare? Un piccolo parcheggio a Praiano in Via Marconi , che doveva terminare secondo i proclami in pochi mesi, rimane una ferita per la Costa d’ Amalfi, un cantiere aperto da dieci anni che fa bella mostra di se dell’inefficienza e incapacità umana e dei risultati delle promesse, ripetute a ogni mandato, dei politici.

I rischi e i pericoli non ci sono?

Abbiamo i nostri dubbi, ma comunque nessuno li ha risolti, visto che non è stato mai fatto un confronto pubblico con cittadini e associazioni nel dettagli dei progetti.

Dissesto idrogeologico, frane, la Costiera amalfitana è fra le zone più a rischio d’Europa.

Non vogliamo che la foto del ponte capitato casualmente sopra l’articolo sulla pagina de Il Mattino sia malaugurante…

Ripetiamo non siamo dalla parte dei “ricorsisti”, ma se non volete che prevalgano ci volete spiegare pubblicamente cosa state facendo, con quali modalità, che tipo di intervento, in tutte le fasi e non solo a cose fatte?

Per quanto riguarda il turismo noi abbiamo le idee chiare. Dai progetti, e anche dal tenore dell’articolo, sembra che questa idea di sviluppo del turismo si basi sulla quantità. Facciamo questi progetti, che fra l’altro rischiano di stravolgere e scempiare la Costiera, e arriverà più turismo.

Noi siamo contrari a questa filosofia, vogliamo un turismo di qualità , compatibile con la vivibilità, l’ambiente e la tutela del territorio in tutti i suoi aspetti.

Vogliamo che la Costiera amalfitana sia considerata un’area protetta, e dovrebbe già esserlo visto che è riconosciuta dall’Unesco, ha un Parco dei Monti Lattari e un’area marina protetta di Punta Campanella.

Così come in un’area protetta, come nel Parco d’Abruzzo per esempio, l’accesso deve essere limitato o consentito in maniera consona al territorio.

Nessuno parla di questi enormi bus che per quante gallerie si facciano intaseranno sempre la S.S. 163 Amalfitana, per esempio.

Una semplice soluzione immediata potrebbe essere il divieto totale d’accesso a tutti i grandi autobus, senza deroghe di alcun tipo. Un parcheggio a Vietri sul mare , che se non sbaglio era previsto in uno dei tanti fallimentari progetti di finanziamento, Gal o quant’altro, che una volta accontentati i politici è finito col farsi benedire.

In Costiera, come nel Parco, si potrà entrare solo con piccoli autobus e via mare, il costo supplementare, che potrebbe essere dai 5 ai 10 euro a persona crediamo, è giustificato dal poter visitare un’area bellissima e unica al mondo.

Questo non per decine di migliaia di persone, ma per un numero determinato dalle corse degli autobus , anche legati all’accessibilità. Vedi Amalfi che è satura e vede migliaia di auto arrivare cercando un parcheggio che non troveranno, ne devono e possono trovare, non possiamo creare ulteriori attrattori di traffico se allarghiamo la base della bottiglia, l’imbuto rimane sempre lo stesso, e si continuerebbe a soffocare. Il sindaco di Amalfi già si sta organizzando e ha parlato di una mega ZTL, con quattro varchi è possibile farla, Roma ne ha decine. Superato un certo limite si avvisa che non c’è posto o si vieta l’accesso.

Prendiamo consapevolezza che la Costiera amalfitana è un’area che va protetta e tutelata, non solo dagli scempi urbanistici, ma anche da questo traffico , un nastro di ferraglia che deturpa e rende invivibile uno dei territori più belli del mondo .

Un’altra mobilità è possibile.