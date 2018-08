Truffe case vacanza su internet nel Cilento, arrestata napoletana. D’Esposito di Progetto Casa Immobiliare “E’ una giungla. Fidatevi di ci mette la faccia da anni”

Ancora una truffa sulle case vacanza in Campania, è successo nel Cilento, ma anche in Costa d’ Amalfi e Sorrento sono stati segnalati dei casi a Positanonews. Oggi ne parla Il Mattino . Grazie a un noto sito di annunci offriva in affitto, via internet, per la settimana di ferragosto appartamenti al mare nella riviera cilentana. Una volta ricevuta la caparra, però, la presunta locataria non dava più notizie di sé, sparendo nel nulla. Si tratta di una truffatrice abitante nel Napoletano che ha raggirato anche una reggiana, come accertato dai carabinieri di Reggio Emilia-Santa Croce, che hanno condotto le indagini. Con l’accusa di truffa, i carabinieri di via Adua hanno denunciato alla procura reggiana la 45enne di Napoli.

La vittima, una 30enne di Reggio Emilia, aveva concordato, con la falsa locataria, l’affitto per un appartamento al mare, in località Castellabate, nella riviera cilentana, pattuendo un prezzo di 600 euro per la settimana di Ferragosto. I carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce, a cui la donna ha formalizzato la denuncia, sono riusciti a risalire all’inserzionista che è stata denunciata. La tecnica usata è sempre la stessa per questo tipo di truffe – avvertono i carabinieri – un annuncio trappola con offerte di affitti di case al mare a prezzi convenienti, l’invio delle coordinate bancarie dove inviare la caparra, in questo caso fissata in 150 euro, e la sparizione del locatario.

Sentiamo Paola d’ Esposito di Progetto Casa Immobiliare una storica e consolidata agenzia immobiliare di Piano di Sorrento che opera nel real estate e nel rent a house in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina “Bisogna fidarsi di chi ci mette la faccia da anni. Internet è una giungla, se proprio volete usare i famosi siti pubblicizzati che vanno sempre prima nelle ricerche fate molta attenzione, prendete molte informazioni al proposito. Altrimenti è consigliabile affidarsi a una buona e consolidata agenzia, che già opera da tempo, nelle vicinanze . Sicuramente anche nel Cilento, come in tutta Italia si trova. Lo stesso vale per le vendite , ci sono figure di intermediazioni non legali e non dichiarate, come i sensali, ai quali si affidano sciaguratamente alcuni pensando di risparmiare, invece vanno incontro a problemi non sapendo che il ruolo dell’agente immobiliare è anche quello di arrivare al punto migliore di incontro fra offerta e domanda con un vantaggio per entrambe le parti e figure professionali che li assistono. L’ordine dovrebbe tutelarci, ma anche i clienti dovrebbero essere informati a cosa vanno incontro quando cercano figure non professionali”