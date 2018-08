Tratta Fs per Gragnano. La vergogna del binario morto di via Libero D’Orsi

Da anni RFI e Trenitalia/FS se ne strafregano delle strade ferrate stabiesi, gragnanesi e anche chi dovrebbe assicurare una sopravvivenza di facciata, l’Eav Srl, avvolta in una cortina di fumo non riesce a proporre nemmeno una porzione di frittura di pesce tanto cara ai deluchiani di Vincenzo De Luca. Un’autentica vergogna, nonostante sia forte in queste ultime ore l’impegno degli operai della AM Tecnology e dell’amministrazione del fare del sindaco Cimmino che stanno continuando ad intervenire sul degrado e la vegetazione incolta frutto di anni di immobilismo della sinistra stabiese e dei sindaci democrat. Ma tant’è. Il binario morto parallelo alla centralissima e popolata via Salvatore Allende è una giungla di degrado, sicuramente al limite dell’emergenza sanitaria. Caro sindaco Cimmino, considerato che tu sei il massimo esponente cittadino anche per quel che attiene la sicurezza sanitaria dei cittadini, per evitare che questa situazione possa degenerare in una possibile emergenza sanitaria, non ti sembra che sia arrivata l’ora di sbattere i pugni sul tavolo, in sinergia con l’assessore Scafarto, e chiedere risposte concrete per il futuro della tratta Castellammare/Gragnano e per la sua efficienza in termini di pulizia? Sarà perché costretti dall’emergenza ma ora è arrivato proprio il momento, per la tua amministrazione, di mettere le mani tra i “Rustini”(Rovi)!!!

(di Frank Tracchia) StabiaPolis