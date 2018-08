Tramonti, Sp2: con la pioggia la “curva letale” colpisce ancora

Tramonti, Costiera Amalfitana. Le piogge di questo pazzo fine agosto, rendono pericolosa la percorribilità sull’usurato manto stradale della Sp2 (Strada Provinciale 2). Intorno alle 19.45, una Volkswagen Golf grigia non è riuscita a mantenere il controllo all’ingresso “curva letale”, che si trova a circa 900 metri in discesa dal Valico di Chiunzi. Nel pericoloso tratto, noto per i molteplici incidenti che si sono susseguiti negli scorsi mesi con la pioggia, l’automobilista non ha potuto evitare il rovinoso slittamento della vettura, finita inevitabilmente nel muro: la parte anteriore dell’auto è rientrata di circa 30-40 cm, mentre l’uomo alla guida non ha accusato alcun problema ma solo spavento. L’auto era come nuova, appena ritirata dal carrozziere qualche giorno fa. La strada provinciale killer non è stata prodiga con lui.