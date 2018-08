Tramonti il paradosso ricariche per bici nelle strade peggiori della Costiera amalfitana

A Tramonti le prime postazioni per ricariche di biciclette elettriche. Una bella idea per la Costiera amalfitana, a Positano ma anche ad Amalfi molti lasciano l’auto fuori dal centro abitato e vengono con la bici elettrica nel paese dove è impossibile trovare posto. A Tramonti, dove di posto e spazio ci sta, pensano alle bici ma non a sistemare le strade. Sono le peggiori della Costiera amalfitana muretti caduti non ricostruiti scavi avvallamenti in tutto il paese a volte la competenza è della provincia di Salerno a volte comunale ma su tutto il territorio sembra di essere in un camel trophy e per chi vive la bicicletta significa anche danni alla bici, alla schiena e rischi di incidenti . Sistemare le strade è anche un bel biglietto da visita per un turismo migliore