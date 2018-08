Tramonti, da oggi la sosta nei parcheggi è smart con EasyPark

Dal 4 Agosto 2018 anche a Tramonti si può gestire la sosta nelle aree a pagamento con EasyPark, il servizio di mobile parking più diffuso in Italia ed in Europa.

Tramite l’App EasyPark, scaricabile per iOS, Android e Windows Phone- l’automobilista può comodamente attivare e terminare la propria sosta.

Diversi i vantaggi: l’utente risparmia tempo nelle operazioni di sosta, può prolungare la durata della sosta direttamente dal proprio cellulare, ovunque si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, limitando il costo del parcheggio alla sosta effettivamente consumata, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale, infine può utilizzare il servizio nelle città, italiane ed estere in cui è disponibile, oltre 250 comuni italiani, tra cui Napoli, Salerno, Castellammare di Stabia, Amalfi, Vico Equense, Maiori, Minori, Cava de’ Tirreni, molte altre città della Campania e più di 500 città all’estero.

Come funziona EasyPark:

Bastano poche e semplici operazioni:

Registrarsi tramite l’App EasyPark (disponibile gratuitamente per iOS, Android e Windows Phone) o attraverso il sito www.easyparkitalia.it, e acquistare un credito di sosta, ricaricabile, con carta di credito dei circuiti Visa o Mastercard, oppure PayPal.

Oltre l’App EasyPark, facile e intuitiva, si può accedere alla propria area riservata sul sito www.easyparkitalia.it oppure utilizzare il servizio telefonico a risposta automatica interattiva, chiamando il numero 089. 92.60.100 dal cellulare registrato.

Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono:

il ‘codice area di sosta’, disponibile automaticamente sull’App EasyPark attivando la geolocalizzazione, e visibile sui cartelli stradali,

il numero di targa del veicolo

l’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto.

Non è necessario esporre il tagliando EasyPark sul cruscotto: le autorità preposte possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.

Costi del servizio:

Il servizio EasyPark prevede una commissione di 0,19€ a sosta, aggiuntiva alla sosta consumata.

Chi utilizza spesso il servizio, anche in più città, può invece scegliere il pacchetto EasyPark Large*, attivabile telefonando al Servizio Clienti EasyPark 089 92 60 111, al canone fisso mensile di 2,99€.

“EasyPark è una tecnologia che supporta i cittadini e gli operatori e che migliora la pianificazione e la gestione amministrativa dei parcheggi – ha dichiarato il Sindaco dott. Antonio Giordano. Siamo impegnati a rendere la vita urbana più facile e in questo modo gli utenti potranno “personalizzare” la sosta, pagando comodamente con il proprio cellulare e solo il tempo effettivo di permanenza. La prima fase sarà di sperimentazione, ma contiamo di entrare a pieno regime in breve tempo: i cambiamenti nascono sempre dalla volontà di migliorarsi e l’Amministrazione comunale di Tramonti ha da sempre solcato questo sentiero”.