Tramonti, grande ritorno di Vincenzo “Sandokan” Criscuoli

Grande euforia a Tramonti per la squadra che si appresta a partecipare al prossimo campionato di Prima Categoria. La società gialloverde ha annunciato il ritorno di Vincenzo Criscuoli detto “Sandokan”, un colpo messo a segno con maestria dall’ottima compagine guidata dal presidente Gabriele Giordano, grazie al grande lavoro di Antonio Iovieno e del nuovo direttore sportivo, Ottavio Arpino. Ecco la nota pubblicata dal club su Facebook:

“La società dello Sport Club Tramonti è lieta di annunciare il grande ritorno dell’attaccante Vincenzo Criscuoli, classe 1987. Dopo quattro stagioni al Costa d’Amalfi con 86 reti in 116 presenze (due volte capocannoniere) e una promozione in Eccellenza, Bomber “Sandokan” ritorna a Casa per vestire i colori gialloverdi.

Tramonti ritrova un giocatore di grande esperienza e molto speciale, perché legato alla Nostra Storia: nel 2012 fu tra gli artefici della vittoria del campionato di seconda categoria (con 51 reti segnate).”