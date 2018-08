Continua il successo di un ristorante che è ormai un punto fermo di tutta la Costiera Amalfitana. Stiamo parlando di “Cucina Antichi Sapori” a Tramonti. Il locale è rinomato, oltre che per la sua cucina, per la professionalità e l’accoglienza del personale. Lo chef Giuseppe Francese riesce a manifestare con la sua simpatia tutto l’amore che prova per questo lavoro.

Mangiare al ristorante “Antichi Sapori” è come un tuffo nel passato, nella tradizione. Un’immersione totale nei sapori e nei profumi del territorio: dai prodotti a chilometro zero, che seguono la stagionalità e la disponibilità del mercato, al vino delle cantine Giuseppe Apicella.

Questa volta ci siamo lasciati incantare dal tortino di sfoglia con scarole, dal fiordilatte su crema di carote, dalla bresaola con mousse di ricotta e misticanza di verdure. Sensazionali i tagliolini al limone, come il risotto al basilico con bufala. Un’esperienza che dà pace e che fa rinascere i sensi…