Tramonti, arrivano le postazioni per la ricarica di veicoli elettrici: le prime in Costa d’Amalfi

Saranno due le postazioni installate per la ricarica dei veicoli elettrici, nelle frazioni di Polvica e di Campinola, ognuna per alimentare due macchine contemporaneamente, e questo darà inizio ad un nuovo concetto di eco-compatibilità e sviluppo sostenibile in tutto il territorio costiero: anche stavolta il Comune di Tramonti e l’Amministrazione Giordano puntano sull’innovazione e sulla salvaguardia dell’ambiente, firmando un protocollo d’intesa con Enel Energia Spa per le prime postazioni elettriche in Costa d’Amalfi.

La mobilità urbana rappresenta un fattore di crescita e occupazione in tutti i Comuni della Costa d’Amalfi, ma influisce in maniera determinante sull’inquinamento atmosferico: la Commissione Europea ha sollecitato interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani, indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario, nell’ottica di tutelare la salute e l’ambiente, con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento acustico.

L’Amministrazione comunale considera obiettivo prioritario il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente: la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica.

“Da tempo siamo al lavoro – ha dichiarato il Sindaco di Tramonti dott. Antonio Giordano – per dotare la città di questa importante infrastruttura, strategica per lo sviluppo di una mobilità che non inquina e non produce rumore. Il Comune ha voluto prestabilire le postazioni di ricarica, in modo da coprire i punti cruciali del territorio e fare di Tramonti la cerniera tra i comuni dell’agro nocerino-sarnese e del litorale costiero. Anche stavolta quest’Amministrazione si pone in prima linea per combattere lo smog e l’inquinamento: tanto è stato fatto e tanto faremo, l’importante è non fermarsi mai!”