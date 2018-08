Tramonti, alza il gomito alla sagra: un giovane finisce al pronto soccorso

Il buon vino di Tramonti ha stregato i visitatori alla sagra di ieri a Gete, ma con il calare della notte i giovani accompagnati dalla musica si sono concessi qualche eccesso in più. Intorno alle 3, per un giovane è stato necessario allertare l’ambulanza del 118 di Maiori, che prontamente con il personale medico e paramedico ha assistito e caricato il giovane che sembra era riverso e in stato confusionale, mentre si trovava nella frazione festante del comune costiero. Il ragazzo è stato trasportato al vicino pronto soccorso di Castiglione.