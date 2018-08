Tragedia del Ponte Morandi , si rinvia la prima di Serie A. Lo hanno chiesto Genoa e Sampdoria, d’accordo Juve e Napoli , visto il lutto che ha colpito anche Torre del Greco e altre cittadine della Campania. Dopo la tragedia che ha colpito la città di Genova, con il crollo del Ponte Morandi, la Lega Serie A sta valutando se rinviare la partita in programma domenica tra Sampdoria e Fiorentina, valevole per la prima giornata di campionato. La Lega è in costante contatto con l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, la Prefettura, la Regione, il Comune. Le istituzioni, da quel che filtra, non riscontrerebbero motivi oggettivi per il rinvio e, anzi, riterrebbero opportuno giocare per dare il segno di una ripartenza verso la normalità, seppur dolorosa. Ma potrebbe prevalere l’emotività. Peraltro la Sampdoria, ma anche il Genoa, hanno chiesto fortemente il rinvio delle loro partite. Ciò potrebbe essere preso in considerazione dalla Lega. A quel punto verrebbe rinviata non solo Sampdoria-Fiorentina ma anche Milan-Genoa. La decisione è attesa entro sera.