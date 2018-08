Traffico bloccato a Furore a causa di due autobus incrociatisi in un punto particolarmente stretto

Ancora problemi per la viabilità in costiera amalfitana. Pochi minuti fa si è verificato un blocco del traffico in località Furore, nel tratto stradale dove esiste il parcheggio destinato alle auto. Il traffico risulta bloccato in entrambi i sensi di marcia a causa di due autobus provenienti dalle due opposte direzioni, che si sono incrociati in un punto particolarmente stretto.