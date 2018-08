Torrente killer, rinviati i funerali dell’avvocatessa: «Vogliamo aspettare la figlia»

Angela è ancora in ospedale, per cui i funerali sono rinviati a quando la piccola sarà dimessa: anche lei e Mario, soprattutto lei e Mario vorranno dire addio alla mamma. È una decisione dolorosa e al tempo stesso piena d’amore quella presa dall’avvocato Giovanni Sarnataro, 43 anni, sopravvissuto alla tragedia del Pollino: per permettere ai figli Mario (10 anni) e Angela (12 anni) di salutare per l’ultima volta la madre, il civilista di Torre del Greco ha scelto di posticipare le esequie della sua Imma, morta lunedì tra le gole di Civita, in Calabria per la piena-killer del Raganello. Il giorno più duro è rimandato, lo strazio si rinnova, l’addio alla mamma uccisa dalla furia della natura dipende dalla salute dei figli, scampati per miracolo alla sciagura. La salma dell’avvocatessa è stata rilasciata dai magistrati calabresi che ieri mattina ne hanno autorizzato il trasferimento a Torre del Greco, il feretro potrebbe rientrare «a casa» per ricevere l’estrema benedizione nella Basilica di Santa Croce e la sepoltura. Ma prima c’è da capire come sta Angela, ancora ricoverata sotto osservazione all’ospedale di Castrovillari mentre Mario, curato in chirurgia ortopedica dai medici a Cosenza, ha qualche escoriazione ma è stato già dimesso. Quando anche la sorellina potrà andare via dall’ospedale, allora i Sarnataro-Marrazzo faranno ritorno a Torre del Greco, lasciandosi per sempre alle spalle la tragica vacanza a Belvedere Marittimo, quella che non dimenticheranno mai più e che segnerà per sempre le loro vite.

di Francesca Raspavolo IL MATTINO