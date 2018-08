Torre del Greco, si piangono tre persone morte nell’esondazione del Raganello

Purtroppo le tragedie, da quanto sembra, non hanno mai fine. Dopo la tragedia riguardante l’ormai noto Ponte Morandi di Genova che si è portata con sè quattro giovani vite di Torre del Greco, ora, ci sono altre tre vittime per colpa dell’esondazione del fiume Raganello a Reggio Calabria.

Le vittime

La città di Torre del Greco piange una famiglia composta da due avvocati, marito e moglie, che lasciano due bambini rispettivamente di 12 e 10 anni. A Qualiano, nel napoletano, invece, sempre per colpa della piena del torrente nel Parco del Pollino c’è un altro dramma per cui piangere: due coniugi lasciano orfane due bambine di 12 e 10 anni che sono state salvate.

Entrambe le famiglie di cui una di Torre del Greco, l’altra di Qualiano, si erano incontrate in vacanza in Calabria e se le stavano godendo insieme quando al momento dell’esondazione erano proprio nei pressi del fiume Raganello che, oltre a molti detriti, acqua e fango; si è portato con sè delle vite umane. Con grande rammarico siamo a darvi questa brutta notizia.

Il cordoglio delle Istituzioni

Giovanni Palomba, il sindaco di Torre del Greco, ha espresso il suo stato d’animo concerne l’accaduto su Facebook: “La tragedia del Pollino è diventata la tragedia di Torre del Greco: siamo addolorati e siamo ancora lacerati dal dolore per le vittime di Genova. Siamo in contatto con i superstiti e siamo a loro disposizione per conforto, aiuto materiale ed umano.” In questa tragedia non mancano le parole dell’altro sindaco, Raffaele De Leonardis, quello di Qualiano: “Esprimo, a nome mio e di tutta l’amministrazione qualianese, il più profondo cordoglio per le vittime e la vicinanza alle loro famiglie, con cui ci siamo già messi in contatto per assicurare tutto il supporto morale e materiale di cui ci sarà bisogno.” Anche Positanonews si stringe al dolore delle famiglie ed esprime la sua piena vicinanza.