Torre del Greco. Il marito di Maria Immacolata Marrazzo, morta nel Pollino, affida ad un post su Facebook il suo addio

Torre del Greco. L’avvocato civilista 43enne Maria Immacolata Marrazzo ha perso la vita in Calabria nelle acque del fiume Raganello nelle gole del Pollino, inghiottita dall’ondata improvvisa che non le ha dato scampo. Il marito, Giovanni Sarnataro, anche lui avvocato civilista, si è invece salvato ma la sua vita è distrutta dal dolore. Rimasto da solo con i suoi due figli di 12 e 10 anni, anche loro miracolosamente sopravvissuti. Oggi Giovanni ha deciso di dare il suo addio virtuale alla moglie con un post sul suo profilo Facebook, usando le toccanti parole del poeta americano Charles Bukowski: “Sentirsi senza toccarsi. Ecco come le anime fanno l’amore mentre i corpi sono altrove”. Ed ora all’uomo toccherà ricostruire la sua vita senza l’amata compagna, cercando di trovare la forza per andare avanti e sostenere i suoi figli che si trovano ancora ricoverati e le cui ferite fisiche passeranno presto ma la ferita dell’anima non si potrà rimarginare.

I funerali di Maria Immacolata si terranno giovedì a Torre del Greco nella Basilica di Santa Croce, la stessa chiesa che venerdì scorso ha ospitato le esequie di Matteo Bertonati, Antonio Stanzione, Gerardo Esposito e Giovanni Battiloro, i quattro amici di Torre del Greco rimasti uccisi nel crollo del ponte Morandi a Genova.