Torre del Greco. Le famiglie di due dei ragazzi morti nella tragedia di Genova presenta una denuncia contro ignoti

L’avvocato Antonio Cirillo, su incarico delle famiglie di Giovanni Battiloro e Matteo Bertonati, due dei quattro ragazzi di Torre del Greco deceduti nel crollo del ponte Morandi di Genova, ha presentato una denuncia contro ignoti alla procura della città ligure. L’avvocato ha dichiarato che a breve, forse già domani, incontrerà le famiglie delle altre due vittime per formalizzare quella che potrebbe essere un’azione congiunta. Le famiglie chiedono risposte e si provvederà a nominare un pool di esperti che potrà partecipare agli atti irripetibili che la Procura effettuerà una volta individuati i soggetti avvisati per questa sciagura. L’avvocato ricorda che l’individuazione dei responsabili deve essere il primo passo per poter iniziare a rimettere sulla giusta via una situazione che non dovrà mai più accadere in un Paese civile. Intanto il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, dichiara di avere in programma una serie di iniziative per ricordare i ragazzi e far sì che la comunità torrese possa sempre tenere viva la memoria di questi suoi figli tragicamente e prematuramente scomparsi.