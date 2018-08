Torre del Greco. Al via la costruzione del monumento in ricordo dei quattro ragazzi deceduti a Genova

Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ieri sera ha partecipato alla fiaccolata che si è tenuta in ricordo Matteo Bertonati, Antonio Stanzione, Giovanni Battiloro e Gerardo Esposito, i quattro ragazzi deceduti tragicamente nel crollo del Ponte Morandi a Genova. Nell’occasione il sindaco ha confermato che, in loro memoria, nei prossimi mesi verrà realizzato un monumento all’interno sul Viale degli Aranci, all’interno del cimitero. Sul monumento verrà riportata la frase: «Il ponte crollava ed era striato di sangue, ti ho sentito che mi chiamavi, poi sei scomparso nella polvere». Il monumento cimiteriale sarà costruito in una parte centrale del camposanto, non lontano da dove sono sepolti i quattro ragazzi, e ricorderà nella forma il ponte di Genova. Inoltre, il sindaco ha affermato che per ricordare le quattro giovani vittime verranno istituite delle borse di studio a loro dedicate.