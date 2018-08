Torre Annunziata. Cinese col permesso di soggiorno scaduto tenta di corrompere i Carabinieri con 50 euro. Arrestato

Torre Annunziata. Ru Zeng, un commerciante cinese di 28 anni domiciliato a Poggiomarino, è stato tratto in arresto dai carabinieri di Torre Annunziata con l’accusa di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Il 28enne era stato fermato dai carabinieri per controlli poiché aveva parcheggiato la sua auto in Via IV novembre, in una zona dove la sosta era vietata ostacolando il traffico veicolare. Dopo aver effettuato una verifica alla banca dati le forze dell’ordine hanno scoperto che il permesso di soggiorno dell’uomo era scaduta a marzo e lo hanno invitato a seguirli in caserma. A quel punto il cinese ha allungato ai militari una banconota da 50 euro dicendo: “Vi offro un caffè e mi lasciate andare”, peggiorando in tal modo la sua posizione. Espletate le formalità di rito l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Il gip di Torre Annunziata ha convalidato l’arresto e, in attesa del processo, ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.