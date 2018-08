Torna l’incubo terrorismo a Londra. Auto si schianta contro il parlamento di Westminster, diversi feriti

Alle 7,30 di questa mattina (le 8,30 in Italia) un’auto si è schiantata a velocità sostenuta contro una delle barriere che proteggono il parlamento britannico di Westminster, a Londra. Diverse persone sono rimaste ferite e sono state medicate sul posto, mentre per due si è reso necessario il trasporto in ospedale. Il conducente dell’autovettura è stato arrestato. Si tratta di un uomo di colore fra i 20 ed i 30 anni. Gli investigatori precisano che era solo in automobile quando ha investito pedoni e ciclisti dirigendosi a velocità sostenuta verso uno degli ingressi del palazzo del parlamento e che a bordo della vettura non sono state trovate armi. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto l’auto indirizzarsi contro mano verso un gruppo di ciclisti fermi allo stop per poi sterzare, accelerare e schiantarsi a tutta velocità contro le barriere. Nelle zone circostante, tra Millbank, Parliament Square e Victoria Tower, è stato approntato un cordone di sicurezza. Scotland Yard ha formalizzato il sospetto di terrorismo. La polizia britannica, pur dichiarando di mantenere «gli occhi aperti» su tutti i possibili moventi, ha affermato di indagare ormai sull’accaduto come su una verosimile azione «terroristica». La zona resta per ora transennata, con un forte schieramento di polizia e mezzi di soccorsi, anche se l’intenso traffico è ripreso nell’area circostante. Chiusa invece per ora la stazione della metropolitana di Westminster. Nel marzo 2017 un uomo, Khalid Masood, poi rivelatosi simpatizzante jihadista, investì e uccise alcune persone vicino al parlamento e quindi accoltellò a morte un poliziotto.