Traffico in TILT: in occasione del Minori in White l’ambulanza ha difficoltà a passare

Nella notte tra il 22 e il 23 Agosto, in occasione della festa di discoteca annuale del Minori in White, talmente dalla folla, il traffico è risultato essere per lungo tempo in tilt e l’ambulanza, in questo caso e come vi mostriamo nel video sempre in esclusiva, ha avuto difficoltà a passare in mezzo al traffico. La serata ha registrato 3000 persone all’evento e calcolando anche tutte quelle nei dintorni, probabilmente, ha sforato il tetto dei 3000 individui in giro per Maiori.