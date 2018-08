Terzo appuntamento con “L’angolo del Vino” con Terminiello Arturo, oggi parliamo del vino spumante ”Alta Costa”

Buongiorno Amici,

oggi per la nostra rubrica si ritorna nell’areale di Tramonti in Costa D’Amalfi, e lo facciamo scrivendo di un vino spumante metodo classico, il primo prodotto in questa DOC, evocativo anche dal nome, ”Alta Costa”, prodotto dall’azienda “Tenuta San Francesco” utilizzando vitigni autoctoni quali biancazita e biancatenera. La prima perplessità che potrebbe assalire chi legge è pensare al perchè ,in una DOC quale Costa D’Amalfi, una azienda abbia deciso di vinificare uno spumante metodo classico, viste le temperature delle quali godiamo e dal fatto che spumantizzare qui nella Campania Felix, termine coniato presumibilmente da Plinio il Vecchio, e a ragion veduta, non è semplice. La ragione che do io a questo è legata prevalentemente alla collocazione geografica di Tramonti, che beneficiando delle correnti fresche che arrivano sia via terra che dal mare davanti, creano quelle escursioni termiche che permettono alle viti di “riposare” nelle ore più fresche, completato poi da una raccolta anticipata delle uve da utilizzare per la spumantizzazione, atta a preservare la freschezza del vino.

Note di Degustazione

Dal colore giallo paglierino tenue, brillante, passiamo ad un naso che, partendo dai lievitati, non di pane casareccio per intenderci,ma più eleganti, sul modello pan brioches, passa ad un agrumato molto piacevole, mantenendo la finezza della bollicina che vediamo salire a lungo nel bicchiere. Al sorso ritroviamo ciò che caratterizza questo vino, la freschezza. Infatti ritornano le note agrumate avvertite al naso ,supportate da una buona mineralità.

Abbinamenti

L’ho bevuto con parmigiana di pesce bandiera e risotto gamberi di Marzara ed asparagi, ed è andata molto bene.

Arturo Terminiello ,Maitre Sommelier “Flauto di Pan”-Villa Cimbrone-Ravello

Gianna Pasqualini, II Sommelier “Flauto di Pan”-Villa Cimbrone-Ravello