Terremoto, nuova scossa in Molise: paura da Campobasso a Termoli

Trema ancora la terra in Molise. Una scossa di terremoto è stata registrata dall’istituto nazionale di vulcanologia alle 17.54 in provincia di Campobasso. Epicentro, come negli ultimi casi, a Montecilfone (Campobasso). La magnitudo rilevata è di 3.3 a una profondità di 22 chilometri. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione a Campobasso come a Termoli. Non sono per ora segnalati danni a persone o cose.

IL MATTINO.IT