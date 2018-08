Tentato suicidio a Meta e dismettono il centro di igiene mentale a Sorrento. Un giovane che si è lanciato dalla terrazza sul mare, per fortuna si è salvato. Ma è sintomo di una sofferenza che esiste in tutta la penisola sorrentina, solo quest’anno abbiamo registrato più casi fra Massa Lubrense e Vico Equense. Tenerli nascosti non serve a niente, come si vogliono nascondere i problemi psichici e allontanare i malati mentali. Il disagio è fra di noi, ancora più fra chi non lo vuole, perchè magari rimuove non tanto il male ma qualcosa che ognuno di noi ha dentro. Poi le deficienze e le bassezze della politica dall’Asl di Castellammare di Stabia, Napoli o della Regione Campania ai ponzio pilato della politica nostrana, fanno il resto. Noi non nascondiamo le notizie, non nascondiamo i problemi, nascondere i problemi non serve a niente, anzi la mancanza di consapevolezza pubblica e collettiva peggiora la situazione.