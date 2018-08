Tenta abusi su una 13enne, preso giovane a Battipaglia A dare l’allarme è stato il cugino della piccola che si trovava con lei al momento dei fatti

Tenta abusi su una ragazzina, arrestato a Battipaglia. Un giovane è finito in manette nella città della Piana del Sele con l’accusa di violenza sessuale per aver molestato in strada una ragazzina di 13 anni. A difendere la piccola è stato un cugino di 12 anni che si trovava con lei al momento dei fatti. L’aggressore, un extracomunitario con regolare permesso di soggiorno, si è subito allontanato ma poi è stato rintracciato dagli agenti della polizia ed è stato arrestato.

LA CITTA