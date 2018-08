Il tema del vaccino: ne parla il Dott. Carlo Alfaro

Mentre la questione dell’obbligo vaccinale per l’accesso a scuola è sempre tema di accese discussioni in Italia, anche per il rischio di false autocertificazioni di effettuazione delle vaccinazioni, il Ministero della Salute informa in una circolare del 14 agosto 2018 inviata alle Regioni che, benchèil trend sia in crescita, tutte le coperture vaccinali restano ancora al di sotto della soglia raccomandata, ribadendo l’importanza della promozione delle vaccinazioni,il Piano Nazionale Vaccini 2017-2019, inserito nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) alla luce della necessità di tutelare i soggetti più fragili dalle malattie infettive prevenibili con vaccini.La scelta dell’obbligo vaccinale è sorto in esito al preoccupante e progressivo calo delle coperture vaccinali in Italia, indicativo di una minore adesione ai programmi in atto e una minore fiducia della popolazione nei confronti di questa arma di prevenzione. La paura delle vaccinazioni, la “vaccine hesitancy”, è ormai un fenomeno sempre più esteso e preoccupante che comporta il rischio, attraverso il calo delle coperture vaccinali, di far riemergere malattie infettive superate e permanere altre patologie che potrebbero essere debellate. I dati resi noti dal Ministero della Salute circa le coperture vaccinali 2016, relativamente ai bambini di 24 mesi, 36 mesi, 5-6 anni e per la prima volta anche adolescenti di 16 e di 18 anni, confermano il trend a scendere sotto la soglia del 95%, considerata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il minimo livello necessario per limitare la circolazione degli agenti combattuti dalle vaccinazioni nella collettività, ed ottenere la cosiddetta immunità di gregge (o di popolazione o heardimmunity), che protegge indirettamente anche coloro che, per motivi di salute, non sono vaccinati. Puntare ad avere alte soglie di copertura vaccinale vuol dire infatti mettere in sicurezza tutti quei soggetti immunodepressi o che per vari motivi di salute non possono vaccinarsi e che, con un basso livello di copertura vaccinale, rischiano di contrarre malattie per loro fino a 4 o 5 volte più rischiose di avere un esito fatale. Particolarmente male i dati in merito alla copertura vaccinale per anti-papillomavirus (HPV), o e dell’Istituto Superiore di Sanità, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16. Obiettivo del governo è favorire un’adesione consapevole e convinta dei genitori a quello che è a tutti gli effetti un diritto dei più piccoli: essere vaccinati e protetti.

La posizione delle Società scientifiche italiane

Alcune importanti Società medico-scientifiche italiane (Siti-Società italiana di igiene, Sip-Società italiana di pediatria, Fimp-Federazione italiana medici pediatri, Fimmg-Federazione italiana medici di medicina generale , Simit-Società italiana di malattie infettive e tropicali , Simlii-Società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale, Fism-Federazione delle Società medico-scientifiche italiane) hanno diramato un comunicato congiunto di plauso e sostegno all’’iniziativa del Ministro della Salute relativa all’obbligatorietà delle principali vaccinazioni pediatriche per l’iscrizione scolastica, chiedendo che lo stesso obbligo sia esteso a tutto il personale che lavora nelle scuole: “alla luce delle consolidate evidenze scientifiche che confermano come i vaccini vadano considerati fondamentali strumenti di prevenzione primaria nella lotta a numerose infezioni e malattie infettive di grande impatto sanitario, sociale ed economico per l’intera collettività, la strategia dell’obbligo vaccinale deve essere sostenuta nell’interesse non solo delle popolazioni destinatarie dell’intervento vaccinale ma dell’intera comunità. La vaccinazione universale dei bambini contribuisce a ridurre il rischio di trasmissione di pericolosi agenti infettivi nel nostro Paese: il loro razionale utilizzo è mirato al controllo e l’eliminazione delle malattie per le quali sono stati disegnati”. Sulla stessa lunghezza d’onda la Sima, Società italiana di medicina dell’adolescenza, il cui Presidente, dottoressa Gabriella Pozzobon, aggiunge: “L’augurio è che l’offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni contemplate nella nuova legge, uguale per tutto l’ambito Nazionale, possa avere una ricaduta positiva per tutelare, non solo la salute dei nostri piccoli bambini, ma anche per i nostri adolescenti e gli adulti, grazie all’effetto dell’herdimmunity. La nostra Società auspica, inoltre, che in un breve futuro si possa raggiungere una massima diffusione anche per la vaccinazione contro il Papillomavirus Umano (HPV), consentendo, con la vaccinazione anche nei soggetti di sesso maschile, una più ampia protezione dalle lesioni (maligne e non) che tale infezione a trasmissione sessuale è capace di produrre”.

La vaccinazione anti-pneumococcica

Secondo le quattro società scientifiche italiane Siti-Fimp-Sip-Fimmg, firmatarie del “Calendario per la Vita”, e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), è importante che anche la vaccinazione anti-pneumococcica coniugata, da somministrare in concomitanza con la vaccinazione esavalente nel primo anno di vita, sia considerata obbligatoria e non solo raccomandata, come prevede attualmente la legge. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato infatti la vaccinazione anti-pneumococcica tra quelle a più alta priorità di introduzione ed applicazione in tutti i Paesi del mondo, per le elevate incidenza e mortalità nei primi 5 anni di vita connesse alle malattie pneumococciche, tra cui meningiti, sepsi e polmoniti.

Precisazioni del Board del Calendario per la Vita riguardo alla vaccinazione degli inadempienti all’obbligo vaccinale

Il documento “RECUPERI VACCINALI: indirizzi procedurali inerenti l’applicazione della Legge 119 del 31 luglio 2017 sull’obbligo vaccinale per l’iscrizione a scuola” del Board del Calendario per la Vita pubblicato in data 18 settembre 2017, ha precisato, per quanto riguarda il recupero vaccinale dei bambini e ragazzi inadempienti rispetto all’obbligo vaccinale:

per i nati dal 2010 al 2017, deve essere proposta ai genitori, quale prima scelta, la somministrazione del vaccino esavalente, per ridurre il numero delle sedute, il numero delle somministrazioni, e i possibili effetti collaterali, che aumentano aumentando il numero di iniezioni.

la vaccinazione anti-varicella è obbligatoria per i nati dal 2017 dopo il compimento del 12° mese di vita; può essere comunque effettuata se richiesta anche alle altre fasce di età.

Incomprensioni della terminologia delle schede tecniche vaccinali

Il Board del Calendario per la Vita ha fornito alcune precisazioni sulla terminologia utilizzata nelle schede tecniche dei vaccini, che è stata fonte di rilevante confusione interpretativa da parte degli utenti:

1) Indicazione dei vaccini. Nelle schede tecniche vaccinali al paragrafo 4.1 si definisce l’indicazione del vaccino. I vaccini esavalenti hanno come indicazione a partire dalle 6 settimane di vita. E pertanto non hanno limite superiore di utilizzo. Dato che contengono una dose di antigeni “pediatrica”, il loro uso è raccomandato fino a 7 anni.

2) Gruppi nei quali sono stati effettuati gli studi. I paragrafi successivi della scheda tecnica contengono dati su interazioni con altri farmaci nei gruppi nei quali sono stati effettuati gli studi di efficacia e sicurezza. Questo paragrafo non deve essere confuso con l’indicazione del vaccino. Come logico, sia i vaccini, sia i farmaci utilizzati in campo terapeutico, sono studiati solitamente nelle fasce di età in cui è previsto il loro maggiore utilizzo. Il fatto che un vaccino abbia studi di sicurezza fino, ad esempio, a 24 mesi, non ne preclude l’utilizzo in fasce di età superiore, come del resto riportato in indicazione per i vaccini esavalenti e opportunamente precisato anche dall’Agenzia Europea del Farmaco (EMA).

3) Il termine “raccomandato”. Il termine raccomandato sulle schede tecniche ha preoccupato gli utenti, venendo frainteso. Ad esempio, per i vaccini monovalenti Hib, quando si dice che non sono raccomandati sopra i 5 anni di età, significa che le evidenze epidemiologiche suggeriscono un minore rischio di contrarre la malattia sopra tale età, ma non che sia controindicato o pericoloso. Il vaccino monovalente Hib è ampiamente utilizzato anche negli adulti con particolari fattori di rischio (es. asplenici), per i quali può rappresentare un vero presidio salvavita.

L’inghippo del consenso informato

Esiste un problema burocratico con la legge che rende obbligatorie le vaccinazioni per l’iscrizione a scuola, che è quello del consenso informato, atto dovuto per l’espletamento di qualsiasi atto sanitario. Che fare se i genitori rifiutano di firmare il consenso informato per la vaccinazione dei propri figli? L’obbligatorietà della vaccinazione non comporta alcuna deroga al principio per cui il medico, dopo aver escluso che possano esserci circostanze ostative alla vaccinazione e dopo aver opportunamente informato il genitore, debba raccoglierne il consenso prima di procedere alla vaccinazione. Nel caso in cui immotivatamente il genitore si rifiuti di sottoporre il proprio figlio all’obbligo, il medico non può imporre coattivamente la vaccinazione, ma deve avvisare l’autorità competente per sanzionare il comportamento a livello amministrativo, come previsto dalla legge. In altri termini, la mancata firma del consenso informato da parte dei genitori equivale alla mancata vaccinazione dei figli, e quindi comporta le sanzioni previste dalla legge entrata in vigore a luglio.

I test preventivi su rischi dei vaccini non servono a nulla

Perché siano individuate situazioni di rischio che creino controindicazioni ai vaccini, è sufficiente che il pediatra/medico curante svolga le proprie valutazioni sulla base dell’anamnesi e della documentazione medica del paziente. Nessun esame, al momento attuale, riesce invece a stabilire se un bimbo presenta un aumentato rischio di reazioni. La richiesta di esami di laboratorio o di altri accertamenti diagnostici da eseguire di routine prima della vaccinazione non ha alcuna giustificazione tecnico-scientifica. I “test pre-vaccinali” consisterebbero in:

a) test che hanno lo scopo di constatare se un soggetto presenti una situazione patologica tale da rappresentare una controindicazione alla vaccinazione: questa condizione, es. gravi immunodeficienze, si assocerebbe ad altri sintomi e sarebbe evidente già prima della vaccinazione; b) test che avrebbero lo scopo di identificare nel candidato alla vaccinazione, che è in condizione di buona salute, una ipotetica predisposizione ad una reazione avversa alla vaccinazione: alcuni anti-vaccinisti sostengono la necessità di effettuare su tutti i bambini, prima delle vaccinazioni, uno screening genetico (aplotipo HLA), che consentirebbe di riconoscere preventivamente e, di conseguenza, preservare, quelli a rischio di reazioni avverse. Al riguardo, né l’Organizzazione Mondiale della Sanità né altre Istituzioni di rilievo scientifico a livello internazionale né l’ultima edizione del Red Book (Rapporto del Committee on InfectiousDiseases) che è il principale testo di riferimento perle malattie infettive e i vaccini, raccomandano l’effettuazione di test genetici pre-vaccinali di tale tipo o ne considerano l’utilità, stante la non attendibilità dell’identificazione di un substrato genetico a rischio. Ultimamente su vari siti internet qualcuno ha sostenuto l’utilità dell’indagine sui polimorfismi (varianti genetiche) del gene che codifica per l’enzima MTHFR (metilentetraidrofolatoreduttasi). Anche in questo ambito occorre però distinguere tra realtà e fantasia. Restando nel campo della realtà, è stato ipotizzato un rapporto tra le varianti del gene che codifica per la MTHFR e possibili reazioni in seguito alla somministrazione del vaccino contro il vaiolo (Stanley 2007, Reif 2008). Non è mai stato messo in evidenza un ruolo di MTHFR in relazione alla somministrazione di vaccini diversi da quello del vaiolo. c) test atti a verificare se il soggetto abbia acquisito una immunità naturale permanente da pregressa malattia, in ragione della quale la vaccinazione risulta superflua. In realtà, è dimostrato che la vaccinazione di un soggetto che abbia già contratto la malattia naturale non rappresenta assolutamente un rischio per la sua salute. La vaccinazione, infatti, rappresenta solo uno stimolo immunitario che potenzia ulteriormente la capacità di risposta a una potenziale esposizione all’agente patogeno, come un richiamo, cosa che in natura avviene quotidianamente nei contatti umani.

Coperture vaccinali in Italia nel 2016

Il caso morbillo

Nel 2016 ci sono stati quasi 90mila morti nel mondo per morbillo. L’Oms ora punta alla eradicazione entro il 2020. Unica arma: la vaccinazione per tutti. Già nel 2012, l’Oms aveva approvato un piano d’azione con l’obiettivo di eliminare il morbillo in quattro regioni dell’Oms entro il 2015 e in cinque regioni entro il 2020. Ma gli obiettivi al 2017 sono ancora lungi dall’essere raggiunti. Per questo il gruppo di esperti strategici di consulenza per l’immunizzazione (SAGE) dell’Oms raccomanda una maggiore attenzione al miglioramento dei sistemi di immunizzazione e sorveglianza, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e consolidare i risultati ottenuti fino ad oggi. Dal 2000 ad oggi, grazie all’Iniziativa Morbillo e Rosolia (M & R Initiative), un partenariato globale guidato dalla Croce Rossa Americana, dalla Fondazione delle Nazioni Unite, dai Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC), dall’UNICEF e dall’OMS, circa 5,5 miliardi di dosi di vaccini per il morbillo sono stati forniti ai bambini attraverso servizi di immunizzazione di routine e campagne di vaccinazione di massa, risparmiando circa 20,4 milioni di vite. Ma si può fare di più. Attualmente, nel mondo la copertura con la prima delle due dosi necessarie per il vaccino contro il morbillo è circa dell’85%, e la copertura con la seconda dose solo del 64%. In Europa, ci sono ancora pericolosi diversi focolai, come la Romania, ma anche l’Italia, tra i Paesi in cui il tasso di vaccinazione è troppo basso. L’epidemia di morbillo nel nostro Paese, partita nei primi mesi del 2017, ha causato 4.689 casi con oltre 1500 ricoveri e 4 decessi, dando un segnale molto forte sull’impatto negativo delle basse coperture vaccinali. L’Oms ha confermato lo stato endemico per il morbillo in Italia, con un record di contagi tra gli operatori sanitari, e i bimbi al di sotto di un anno, troppo piccoli per essere vaccinati. Non solo il morbillo, ma anche la rosolia persiste in Italia: dal 2005 sono stati segnalati 87 casi. Per il morbillo, la sola vaccinazione dei nuovi nati e dei non vaccinati con meno di 16 anni potrebbe essere una misura insufficiente per ottenere risultati in tempi brevi, per cui potrebbe essere consigliata l’estensione agli operatori sanitari e al personale scolastico.

Papillomavirus

Dal mese di febbraio 2017 è disponibile anche in Italia un nuovo vaccino anti-papilloma virus umano (HPV) che protegge contro 9 ceppi del virus, il Gardasil 9. L'infezione da HPV è la più frequente di quelle sessualmente trasmesse, e l'assenza di sintomi ne favorisce subdolamente la diffusione. Il virus peraltro si trasmette anche per contatti non sessuali, esempio saliva, quindi il preservativo non basta a proteggersene. Il virus HPV è responsabile di diverse patologie: tumore della cervice uterina (carcinoma cervicale o cervicocarcinoma), che è il secondo tumore maligno della donna dopo quello del seno, tumore della vulva e della vagina, tumore dell'ano, tumore del pene, alcuni tumori di testa e collo (oro- faringe), condilomi anogenitali. HPV è un virus molto diffuso e quasi tutte le persone sessualmente attive lo contraggono: il 60-90% delle infezioni si risolve tuttavia entro 1-2 anni dal contagio. Normalmente, infatti, le difese immunitarie locali dell'ospite sono capaci di circoscrivere l'infezione e indurre mediamente in 8-14 mesi l'eliminazione spontanea del virus. In alcuni casi, tuttavia, l'organismo non riesce ad eliminare il virus, specie i sottotipi ad alto rischio e a potenziale oncogeno, che riescono a persistere nelle cellule squamose e ad integrarsi nel genoma, innescando il meccanismo della trasformazione tumorale. Nell'arco di circa 5 anni dall'infezione in questi casi possono svilupparsi lesioni precancerose che possono progredire in tumori anche a distanza di 20-40 anni. I vaccini anti HPV sono sicuri ed efficaci. La loro sicurezza è stata impropriamente messa in dubbio per la presenza di adiuvante chimico e altri potenziali contaminanti metallici, smentiti dai recenti dati dell'AIFA. Con il nuovo vaccino 9-valente si arriverà a un'efficacia superiore al 90% nei confronti dei tumori del collo dell'utero e altri tipi di cancri HPV correlati, come quelli anale, della vulva e della vagina. Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-19 ha inserito la vaccinazione anti HPV nel calendario vaccinale per tutti gli adolescenti di sesso femminile e maschile, da effettuarsi nel corso del 12° anno di età. L'indicazione di vaccinare entrambi i sessi, oltre a proteggere direttamente anche i maschi dalle gravi patologie da HPV, garantisce la possibilità di interrompere la trasmissione del virus nella popolazione grazie all'effetto-gregge, che protegge anche chi non è vaccinato, stroncando la circolazione del virus tra i soggetti suscettibili.

Il virus HPV è responsabile di diverse patologie: tumore della cervice uterina (carcinoma cervicale o cervicocarcinoma), che è il secondo tumore maligno della donna dopo quello del seno, tumore della vulva e della vagina, tumore dell’ano, tumore del pene, alcuni tumori di testa e collo (oro- faringe), condilomi anogenitali.

HPV è un virus molto diffuso e quasi tutte le persone sessualmente attive lo contraggono: il 60-90% delle infezioni si risolve tuttavia entro 1-2 anni dal contagio grazie alle difese immunitarie locali.

In alcuni casi, tuttavia, l’organismo non riesce ad eliminare il virus, specie i sottotipi ad alto rischio e a potenziale oncogeno, che riescono a persistere nelle cellule e a integrarsi nel genoma, innescando il meccanismo della trasformazione tumorale anche a distanza di 20-40 anni.

I vaccini anti HPV sono sicuri ed efficaci. La loro sicurezza è stata impropriamente messa in dubbio per la presenza di adiuvante chimico e altri potenziali contaminanti metallici, smentiti dai recenti dati dell’AIFA. Dal mese di febbraio 2017 è disponibile anche in Italia un nuovo vaccino anti-papilloma virus umano (HPV) che protegge contro 9 ceppi del virus, il Gardasil 9.

Con il nuovo vaccino 9-valente si arriverà a un’efficacia superiore al 90%.

Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-19 ha inserito la vaccinazione anti HPV nel calendario vaccinale per tutti gli adolescenti di sesso femminile e maschile, da effettuarsi nel corso del 12° anno di età. che viene raccomandato a tutte le ragazze e i ragazzi al dodicesimo anno di età, per proteggerli prima dell’inizio dell’attività sessuale, dato che nelle donne si ha un picco di infezione intorno ai 25 anni di età e nei maschi addirittura una prevalenza superiore rispetto alle donne. Purtroppo uno dei momenti di maggior calo della copertura vaccinale è proprio l’adolescenza, in quanto in questa fascia di età, per la sua condizione di “terra di mezzo” anche dal punto di visa dell’assistenza, e per la ritrosia a seguire consigli e indicazioni da parte degli adulti diventa più difficile intercettare i soggetti con iniziative di tutela della salute, oltre al fatto che sono molto esposti, per la loro dimestichezza e fiducia con la rete, alle bufale che vi circolano circa i vaccini. Invece, la prevenzione vaccinale in questa fascia di età è estremamente utile sia ai fini della protezione individuale del ragazzo che della riduzione collettiva del rischio infettivo, poiché l’adolescente può essere spesso serbatoio di infezioni per bambini molto piccoli non vaccinati e anziani, entrambi categorie a maggior rischio di sviluppare forme particolarmente severe di malattia, oltre al fatto che la conoscenza e consapevolezza acquisita in adolescenza sarà spesa quando sarà genitore. Proteggere dunque l’adolescente con i vaccini significa garantirgli protezione per la sua vita, per la collettività in cui vive e anche per i suoi futuri figli. A tal proposito il Ministero il 7 agosto aveva diffuso un’altra circolare per ribadire l’importanza delle vaccinazioni in previsione e durante la gravidanza, con l’obiettivo di proteggere la donna e il nascituro da alcune malattie attraverso specifici vaccini.In particolare, per le donne in età fertile la circolare indica, se non già immuni, le vaccinazioni contro morbillo, parotite, rosolia, varicella e HPV, oltre al richiamo decennale della vaccinazione contro difterite, tetano e pertosse, mentre nel corso della gravidanza è raccomandata la vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse (dTpa), da ripetere ad ogni gravidanza, anche se la donna sia già stata vaccinata o sia in regola con i richiami decennali o abbia avuto la pertosse, ai fini di proteggere il neonato. Il periodo raccomandato per effettuare la vaccinazione è il terzo trimestre di gravidanza, idealmente intorno alla 28a settimana, al fine di consentire alla gestante la produzione di anticorpi sufficienti e il loro passaggio transplacentare. Il vaccino dTpa si è dimostrato sicuro sia per la donna in gravidanza sia per il feto.Purtroppo infatti oggi la pertosse colpisce soprattutto adolescenti e adulti che hanno perduto l’immunità acquisita nell’infanzia, poiché il vaccino acellulare (attualmente contenuto nell’esavalente) è efficace in quasi il 90% dei vaccinati, ma l’immunità tende a svanire con il tempo. Adolescenti e adulti con pertosse la trasmettono a lattanti che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale e per i quali può essere pericolosa, come il caso delle due neonate recentemente morte a Bergamo. siccome l’immunità contro questa infezione si riduce nel tempo, oltre a risentire del calo delle coperture vaccinali, è sempre molto debole, le madri non riescono a trasmettere ai loro figli una quantità adeguata di anticorpi durante la gravidanza: alla nascita i neonati saranno quindi estremamente vulnerabili. Possiamo però proteggerli ugualmente: prima di tutto dobbiamo vaccinare la madre in gravidanza, affinché abbia anticorpi da trasmettere. Vaccinare le mamme contro la pertosse rafforza le difese immunitarie dei neonati contro la malattia in almeno l’85% dei casi nelle prime 8 settimane di vita del neonato e del 70% nei 3 mesi, I dati di uno studio apparso sul Bmj su 20mila donne dimostrano che il vaccino è tollerato benissimo e non provoca effetti collaterali sistemici sulla mamma né tanto meno sul feto. Di qui la decisione di inserire questa vaccinazione come raccomandata e gratuita nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 per le donne incinte. Anche la vaccinazione anti-influenzale è raccomandata, oltre chesicura, per le donne che all’inizio della stagione epidemica dell’influenza si trovino nel secondo o terzo trimestre di gravidanza. Invece, morbillo, rosolia, parotite, varicella e HPV devono essere effettuate prima di intraprendere una gravidanza, idealmente in adolescenza (benchè non siano stati segnalati rischi in chi inavvertitamente le ha praticate in corso di gravidanza). La problematica dei vaccini in adolescenza riguarda anche la possibilità che non ci sia più, come nel bambino piccolo, un preciso ricordo delle vaccinazioni effettuate e dei richiami da praticare. In tal senso è stata molto importante la trasmissione in questi giorni in Conferenza Stato Regioni dello schema di decreto per l’istituzione, presso il Ministero della Salute, dell’Anagrafe vaccinale nazionale, che conterrà i dati dei soggetti vaccinati e di quelli da vaccinare, dei soggetti immunizzati o per i quali le vaccinazioni possono essere omesse o differite per motivi di salute, nonché le dosi e i tempi di somministrazione e gli eventuali effetti indesiderati. In definitiva, i vaccini da fare in adolescenza contemplano: vaccino anti-papillomavirus da iniziare nel dodicesimo anno, richiamo a 12-16 anni di difterite, tetano-pertosse e anti-polio con dosi antigeniche usate per gli adulti (dTpa), anti-meningite quadrivalente A, C, Y (sierotipo in aumento negli adolescenti), W135 a 12-14 anni sia a chi non l’ha mai fatta sia a chi ha fatto una sola dose per C o quadrivalente, eventuale seconda dose di anti-morbillo, rosolia, parotite e varicella se non l’hanno già fatta a 5-6 anni.Si parla attualmente anche della possibilità di una terza dose contro la parotite da effettuare a 18 anni. La protezione data da due dosi del vaccino contro la parotite si indebolisce in media dopo 27 anni, e una terza dose all’età di 18 anni potrebbe aiutare a prevenire nuove epidemie di questa malattia nella prima età adulta, così come richiami a intervalli di 10 e 20 anni in età adulta, secondo uno studio dell’Università di Harvard pubblicato su Science Translational Medicine. Va raccomandato anchel’anti-influenzale stagionale (preferibilmente il quadrivalente, non adiuvato, che copre molto di più e si può usare dopo i 3 anni, quando si raccomanda di usare i vaccini a sub-unità-split trivalenti), nei casi a rischio (malattie croniche, viaggiatori internazionali, come moltissimi giovani).Ricordiamo che secondo l’attuale legge sui vaccini, la presentazione della documentazione (o auto-certificazione) circa l’esecuzione dei 10 vaccini obbligatori (difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B, haemophilusinfl B, morbillo, rosolia, parotite, varicella) è necessaria per tutti gli studenti da zero a 16 anni, ma solo per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia (nidi e materne)costituisce requisito indispensabile di accesso, dunque per i bambini da 0 a 6 anni, mentre per le classi superiori d’istruzione (da 6 a 16 anni) l’inadempimento dell’obbligo comporta solo sanzioni amministrative pecunarie. Anti-meningococco B, meningococco C, pneumococco e rotavirus sono solo consigliate, quindi non rientrano nell’obbligo. Concludiamo sottolineando che, obbligo o non obbligo, vaccinare i propri figli non è una scelta, è il dovere di non privarli del diritto di essere protetti da malattie prevenibili.