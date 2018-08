Tassista di Anacapri trovato in possesso di eroina e cocaina per uso personale. Sospesa la licenza

Nell’ambito di un servizio di controllo, i Carabinieri hanno segnalato al Prefetto un tassista di circa 40 anni, residente ad Anacapri, poiché trovato in possesso di alcune dosi di eroina e cocaina, detenute per uso personale. Il comandante della Polizia Municipale Marco Federico ha avviato le pratiche amministrative che prevedono la sospensione della licenza di taxi (che, tra l’altro, è di proprietà di un altro caprese) per un massimo di tre mesi. Toccherà alla Prefettura la decisione in merito ad eventuali specifiche sanzioni da comminare al conducente di taxi.