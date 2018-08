Tardelli a Ravello botta e risposta col sindaco Di Martino per l’ Auditorium Oscar Niemeyer su Instagram

Marco Tardelli campione del mondo di calcio in Costiera amalfitana, fra Positano e Ravello, sul suo profilo Instagram fa solo un post dal proprio profilo Instagram

Caro Sindaco Indimenticabile il mio soggiorno a Ravello: i panorami, i monumenti, il concerto di Gergiev in un prezioso capolavoro di Niemeyer». Mi conceda un solo appunto la scarsa manutenzione della cupola dell’auditorium che, vista dall’albergo, non fa onore al paese. Cordialmente

Strano che il suo unico post sia stato questo, ma sicuramente l’Auditorium non versa in ottime condizioni anche se l’amministrazione di Salvatore Di Martino si ritrova a gestire un problema nato all’origine, visto che la calotta dopo pochi anni è già in cattive condizioni.

Il sindaco risponde col profilo Comune di Ravello sullo stesso Instagram