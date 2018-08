Tangenti a Castellammare sugli appalti , arrestato Imparato. Il 3 per cento sui lavori

Castellammare di Stabia . In cella con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Per Daniele Imparato , 25 anni, socio della I.CA.DA. un’impresa edile a conduzione familiare con sede a Castellammare di Stabia, si sono aperte ieri mattina le porte del carcere di Secondigliano. Ad eseguire la misura di custodia cautelare, firmata dal Gip di Napoli Linda Comella, i carabinieri del nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata.

Un servizio di Vincenzo Lamberti su Metropolis che fa luce su una vicenda inquietante che forse è un sistema, per cui le indagini non dovrebbero fermarsi .

I fatti

L’arresto del 25enne, noto piccolo imprenditore nel settore degli appalti e dei lavori edilizi, è scattato dopo le denunce presentate dai titolari di un’impresa edile che, nel luglio 2017, poco più di un anno fa, avevano vinto la gara per la riqualificazione di Piazza Principe Umberto a Castellammare. Proprio nei giorni nei quali stavano per avviare il cantiere (lavori realizzati nell’ambito del progetto del centro commerciale naturale) i due fratelli, titolari di una ditta con sede a Cardito, erano stati avvicinati da Daniele Imparato. Il giovane, che era stato presentato ai titolari della ditta dal presidente di un consorzio di imprese come una persona che avrebbe potuto fornire loro materiale necessario per la lavorazione, aveva fatto subito capire le sue intenzioni. Anzitutto presentandosi in compagnia di un’altra persona, al momento non indagata, e poi riconosciuta quale un personaggio di spicco del clan D’Alessandro. Ma facendo subito capire che il suo ruolo sarebbe stato quello di “proteggere il cantiere”. Imparato, infatti, aveva messo le cose in chiaro: chiedendo l’assunzione dei suoi uomini e l’utilizzo dei suoi macchinari. Frasi esplicite, dirette, senza altre possibilità di interpretazioni: “La presenza nostra – aveva dichiarato – vi eviterebbe di fare ammuina”. Una richiesta netta e senza mediazioni: resa ancora più forte dal fatto che Imparato si era vantato di avere una ditta che da anni lavorava quasi in regime di monopolio nell’ambito delle attività edilizie sul territorio stabiese. Inoltre l’indagato avrebbe poi garantito di poter intercedere con “terze persone” che sarebbero state “clementi” con la ditta che stava lavorando a Piazza Principe Umberto. Solo la risposta decisa dei titolari dell’azienda, che avevano fatto notare come quell’atteggiamento fosse una richiesta di tangente aveva messo in allarme, secondo l’Antimafia, Imparato che si era allontanato.

La seconda visita

Ma i guai per gli imprenditori di Cardito non erano finiti. Il 7 luglio del 2017, infatti, un’altra persona rimasta ancora non identificata si era recata presso il cantiere dove stavano lavorando gli operai. E a uno di questi si era rivolto a muso duro. “Siete scostumati, iniziate i lavori senza chiedere il permesso. E comunque mi devi il 3% dell’appalto” le parole che non ammettevano replica. Una visita ripetuta ancora una volta il 10 luglio quando sempre la stessa persona, presumibilmente inviata da Imparato secondo la Dda, aveva fatto capire che senza accordo “avrebbero tolto mano”, avrebbero cioè lasciato il lavoro. Una preoccupazione crescente quella degli imprenditori che a quel punto avevano deciso di adottare misure di difesa. Ogni sera, infatti, i mezzi utilizzati per i lavori venivano spostati in un cantiere vicino dove vi era una vigilanza privata armata. Per evitare possibili ripercussioni e continuare il proprio lavoro.

La denuncia e le indagini

Dopo la denuncia coraggiosa dei titolari dell’impresa, che nel frattempo avevano vinto un’altra gara d’appalto sempre per il comune di Castellammare, sono scattate le indagini dei carabinieri. Controllo delle celle telefoniche, riconoscimenti fotografici che hanno incastrato l’imprenditore stabiese. Nei suoi confronti un quadro accusatorio definito dal quale dovrà difendersi in sede di interrogatorio.