SVEVA SCHIAZZANO: ARGENTO NEI 1500 STILE LIBERO AI CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA

Era una gara difficile, per il valore assoluto delle avversarie (mancava Simona Quadarella regina europea nella specialità), per l’afa da toglierti il respiro ed ancor più per la difficoltà di dover gareggiare, all’aperto, dopo solo pochi giorni di ambientamento dal suo recente ritorno in Italia. Ma soprattutto per la forte volontà di voler concludere al meglio la stagione esaltante della sua esperienza alla Rutgers University del New Jersey con la partecipazione, in questo 2018, alle più importanti manifestazioni universitarie statunitensi.

Sveva ha ripagato il suo allenatore Marco Veno ed i suoi simpatizzanti con una prestazione che, per l’importanza della posta in palio, va al di là del “crono” di 16’38” ed assume un significato particolare anche perchè è l’ultimo 1500 della sua carriera nella Sorrento Infinity.

Barba folta in ossequio ai riti scaramantici che preludono alle gare che contano, soddisfazione a mille, Marco Veno commenta la gara: “Ho rivisto la Sveva grintosa e talentuosa, consapevole dei propri mezzi, l’animale da gara che sa lanciare il cuore oltre l’ostacolo!”

Gara tattica nel primo terzo, a studiare le agguerrite avversarie. Alisia Tettamanzi, classe 1997, fortissima fondista della Marina Militare, palmares di rango con l’oro nella 10 km ai campionati europei Juniores del 2016, prende il comando della gara ai 300 metri ed, ai 500 metri, imprime alla gara il suo ritmo che la condurrà all’arrivo solitario. Sveva le rimane incollata per un terzo di gara senza cadere, opportunamente, nella tentazione di seguirne oltremisura l’andatura, ma procede con il suo passo gara che prima del giro di boa la porta a staccare sensibilmente la milanese Ilaria Cella anche grazie anche alla migliorata tecnica e velocità nelle virate.

E’ questo il primo podio italiano da categoria assoluti dopo i tantissimi conquistati nei campionati giovanili.

Oggi, lunedì pomeriggio, alle 16,30 la gara degli 800 stile libero seniores, che potrà essere seguita in diretta collegandosi al sito della F.I.N., link dedicato ai campionati italiani di categoria cercando, per giorno, il video della gara desiderata.

L’occasione questa per scorrere e rivedere, sul sito federale, anche le gare dei giorni precedenti fra le quali quella della matricola Martina Parlato nei 50 delfino categoria Juniores, ha rappresentato il battesimo “romano” nel nuoto che conta, per un’altra atleta della performante ed agguerrita squadra di Marco Veno.