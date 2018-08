SVEVA E MARTINA AI CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO AL FORO ITALICO

Massa Lubrense / Sorrento . Ennesima prestigiosa partecipazione ai campionati italiani di categoria di nuoto a Roma per la squadra allenata da Marco Veno, quest’anno in gara con le sue due atlete di punta della Penisola Sorrentina

Sveva Schiazzano di ritorno dalla splendida esperienza americana con la RUTGERS UNIVERSITY del New Jersey, con la quale ha gareggiato nelle più importanti manifestazioni universitarie di nuoto negli Stati Uniti (Big Ten in cui è arrivata a podio nei 1500 s.l. e N.C.A.A. in Ohio presso la Columbus University), impegnata nella categoria Senior nei 400, 800 e 1500 stile libero.

Martina Parlato, promettente matricola (anno 2002) cha ha ripagato la fiducia di Marco Veno e, con un programmascrupolosodi assidui allenamenti a ottenuto un ottimo tempo ed il pass nella sua gara, 50 delfino categoria juniores.

Queste due atlete rappresenteranno, da sole, il movimento natatorio dell’intera penisola sorrentina, nella più importante manifestazione estiva, a testimonianza del valore assoluto raggiunto in questi anni dalla agonistica della SwimmingSorrento, oggi Sorrento Infinity.

Lavoro duro e, spesso due allenamenti al giorno per le atlete, tanta voglia di far bene e meticolosità e professionalità a bordo vascaper l’allenatore.

Non senza amarezza per recenti accadimenti che hanno sconvolto il movimento del nuoto in penisola.

Marco Veno glissa su questo argomento.

“Sono e siamo concentratissimi per le gare; domattina Martina gareggerà nei 50 delfino juniores e nel pomeriggio spetterà a Sveva cimentarsi nei 400 s.l. categoria seniores.

Ci sarà tempo per i chiarimenti che peraltro, in tanti richiedono, ma non ora”.

Giusto così.

Chi fa lo sport vero, quello delle competizioni ai massimi livelli, sa che non c’è tempo per le distrazioni.

Grande emozione alla bellissima piscina all’aperto da 50m del Foro Italico nel corso del lavoro di rifinitura di venerdì, con doppia seduta (si fa per dire!), per le atlete.

Sveva ritorna a gareggiare in Italia dove incontrerà i suoi compagni di squadra all’epoca dei campionati europei giovanili, Simona Quadarella, strepitosa con tre ori a Glasgow, regina del nuoto femminile nelle medesime gare (400, 800 e 1500 s.l.), Ilaria Cusinato, argento nei 200 e 400 misti, Alessandro Miressi, oro nei 100 stile libero; la nuova generazione che sta affiancando gli “anziani” Pellegrini e Paltrinieri in testa.

Martina proverà a migliorare il suo 28’69” e recuperare posizioni in classifica.

Sveva comincerà dai 400 s.l., gara troppo corta per una fondista come lei; proverà comunque a far bene da subito.

Chi ha voglia di seguire le gare può farlo su Rai Sport.

Forza Marco Veno. E in bocca al lupo alle ragazze!