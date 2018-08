Sui social post irrispettosi sulla tragedia di Genova con attacco al Meridione: la denuncia del consigliere regionale Borrelli

La tragedia del crollo di Ponte Morandi a Genova è da giorni l’argomento centrale sui social, dove tantissimi sono i commenti di cordoglio e dolore per le vittime e le loro famiglie. Ma, insieme a questi, ce ne sono tanti che definire di “cattivo gusto” sarebbe poco, scritti da persone prive di sensibilità che trasformano un evento drammatico in un pretesto per fare dell’umorismo da quattro soldi, irrispettoso nei confronti di coloro che piangono la morte improvvisa dei loro cari. Anche questi possono definirsi atti di sciacallaggio. Fra tutti questi post ce ne sono anche alcuni chiaramente contro il Meridione. Il consigliere della Regione Campania, Francesco Emilio Borrelli, ha affidato ad un post sulla sua pagina Facebook il suo pensiero riguardo ai post in questione, denunciando la mancanza di rispetto aggravata dal fatto che alcune delle vittime sono campane. “Neanche di fronte a una tragedia come quella di Genova, con vittime anche campane tra l’altro, si ferma lo squallore di certa gente e l’antimeridionalismo che coinvolge anche molti esponenti politici e istituzionali” – dice il consigliere regionale dei Verdi Borrelli, denunciando “alcuni commenti odiosi apparsi sui social in cui ci si augura che siano morti solo terroni e altri altrettanto offensivi verso le vittime facendo assurdi paragoni con l’arrivo di un calciatore alla Roma”. “Un discorso a parte poi merita lo squallore della Lega Nord, rappresentato questa volta da Edoardo Rixi, attuale sottosegretario leghista al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, deputato ligure già vice presidente della Lega Nord di Salvini nel 2014, già Consigliere regionale della Liguria, assessore allo sviluppo economico e imprenditoria, poi deputato nel 2018, rinviato a giudizio nel 2016 per le ‘spese pazze’ alla stessa Regione Liguria” ha aggiunto Borrelli sottolineando che “intervistato in uno degli speciali in onda in questi giorni, parlando di manutenzione e del mancato potenziamento delle strutture autostradali dell’area genovese, ha parlato di un presunto dirottamento di risorse verso la Salerno Reggio Calabria alimentando ancora una volta la storia assurda e falsa dei soldi mandati al Sud ai danni del Nord”.