Stupro di Meta, si cercano altre persone coinvolte. Intanto spuntano tracce di DNA…

Proseguono le indagini per quanto riguarda lo stupro di Meta di Sorrento. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Metropolis, la Procura di Torre Annunziata non esclude che vi possano essere altre persone coinvolte nella vicenda. A confermare l’ipotesi il ritrovamento di tracce di DNA di una persona ancora non identificata proprio nella stanza dove alloggiavano i dipendenti del Hotel dove si è consumato lo stupro.

La turista inglese, che ricordiamo era in vacanza con la figlia, ha parlato di uno stupro al quale erano presenti una decina di persone. Violenza sessuale che sarebbe avvenuta la notte tra il 6 e il 7 ottobre del 2016, dopo aver drogato la vittima. A fine maggio scorso il Tribunale del Riesame, dopo aver rigettato il ricorso di uno dei presunti colpevoli, ha rigettato i ricorsi dei restanti quattro ex dipendenti dell’Hotel Alimuri, in carcere dallo scorso 14 maggio, i quali erano allora gli unici indagati. Nelle scorse settimane si sono aggiunte altre tre persone, oltre a Fabio De Virgilio, Antonino Miniero, Gennaro Davide Gargiulo, Raffaele Regio e Francesco Ciro D’Antonio, ovvero altri due dipendenti dell’Hotel e il custode di uno stabilimento balneare vicino.

Intanto, si fa forte l’ipotesi del giudizio immediato per i presunti colpevoli: a questi, in alternativa, potrebbe essere recapitata la richiesta di rinvio a giudizio.